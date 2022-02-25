В США выразили готовность поддержать решение Украины о нейтралитете

Первый замглавы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявила, что американские власти готовы поддержать любое решение, которое будет принято Киевом в связи с российской спецоперацией. В том числе о получении Украиной нейтрального статуса, пишет «Коммерсант».

Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. <...> Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли, — сказала Шерман.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой о нейтральном статусе Украины и гарантиях безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров расценил это заявление как враньё. Он отметил, что украинская сторона отказалась договариваться, когда Россия выдвигала свои предложения по безопасности.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал нейтральный статус благом для Украины. Она не должна вступать ни в какие военные блоки и ей следовало бы идти таким путём сразу. Однако киевские власти совершили ряд фундаментальных ошибок, включая переориентацию на Запад и попытки вступить в НАТО.