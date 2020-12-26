В США установили личность человека, связанного со взрывом в Нэшвилле

https://static.news.ru/photo/5c480f6a-47b7-11eb-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: NashvilleFD/twitter.com

Полиция США установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном. Речь идёт о 63-летнем местном жителе Энтони Куинне Уорнере.

Сотрудник правоохранительных органов назвал данного человека лицом, «представляющим интерес для следствия». Об этом сообщила телекомпания CBS.

У Уорнера был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе днём ранее. Других подробностей пока нет.

Инцидент произошёл 25 декабря. В результате действий неизвестных злоумышленников пострадали три человека, с ними в настоящее время работают медики. Кроме того, были найдены, предположительно, останки ещё одного человека.

Правоохранителям удалось вовремя увести горожан из зоны поражения. Поводом вызвать стражей правопорядка стали звучавшие из расположенного в фургоне громкоговорителя предупреждения о скором взрыве и необходимости эвакуации в течение 15 минут.

Как писал NEWS.ru, бывший детектив Билл Райан, который работал в целевой группе нью-йоркской полиции по поджогам и взрывам, заявил, что не исключает направленность взрыва против сотрудников правоохранительных органов, а также пожарных и медиков.