В США рассказали об опасности ATACMS для гражданского населения RS: использование ATACMS Украиной может привести к гибели мирного населения

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«Безответственным шагом США» назвал передачу ракет ATACMS Киеву член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft. Он отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с большой долей вероятности приведет к жертвам среди мирного населения.

Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. <...> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия, — сказал эксперт.

Он напомнил, что кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными на протяжении многих лет. Кроме того, небольшие размеры делают их еще более малозаметными для гражданского населения, отметил Пичи.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы научатся сбивать ATACMS в автоматическом режиме. По его словам, системы противовоздушной обороны накопят данные о траектории полета снарядов. Он добавил, что ракеты ATACMS похожи по своим характеристикам на советскую «Точку-У». В свое время Украина имела около 500 «Точек-У», и российские силы успешно с ними справлялись, отметил историк.