Стало известно, что сделало ракеты ATACMS бесполезными для Украины Военэксперт Кнутов: ATACMS похожи на «Точки-У», поэтому ЗРК научились их сбивать

Фото: lockheedmartin.com

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) научатся сбивать ATACMS в автоматическом режиме, рассказал NEWS.ru военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, системы противовоздушной обороны накопят данные о траектории полета снарядов.

По мере использования ВСУ ATACMS мы накопим необходимые телеметрические данные о траектории полета, и наши ЗРК научаться сбивать их в автоматическом режиме: С-300В, «Бук-М2», «Бук-М3», С-400, С-300ПМ2, «Панцири», — сказал Кнутов.

Он добавил, что ракеты ATACMS похожи по своим характеристикам на советскую «Точку-У». В свое время Украина имела около 500 «Точек-У», и Российские силы успешно с ними справлялись, отметил историк. Кнутов предположил, что 90% «Точек» было сбито.

Не исключу, что даже «Панцири» благодаря специальной программе уничтожали «Точки-У», хотя техническими характеристиками «Панциря», скорее всего, это не предусматривалось. Поэтому наличие систем, успешно работавших по «Точке-У» позволило успешно перехватывать ATACMS, — подчеркнул эксперт.

Кнутов отметил, что, по предварительным данным, США поставили Украине около 20 ATACMS. При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что даже 100 таких ракет ситуацию не изменят.

Эксперт также объяснил, что ракеты «Искандер» превосходят переданные США Украине ATACMS по дальности и точности. Он добавил, что американские ракеты летят по баллистической траектории, что позволяет заранее высчитывать точку перехвата, в то время как российские «Искандеры» тяжело сбить из-за маневров в полете.