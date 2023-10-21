Военэксперт объяснил, чем ракеты «Искандер» превосходят ATACMS Военэксперт Кнутов: «Искандеры» превосходят ATACMS по дальности и точности

Фото: МО РФ

Ракета «Искандер»

Ракеты «Искандер» превосходят переданные США Украине ATACMS по дальности и точности, заявил NEWS.ru военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он также отметил, что американские ракеты летят по баллистической траектории, что позволяет заранее высчитывать точку перехвата, в то время как российские «Искандеры» тяжело сбить из-за маневров в полете.

Если говорить об «Искандерах», то эти ракеты превосходят ATACMS и по дальности, и по точности, — сказал Кнутов.

Он добавил, что скорость «Искандеров» на конечном участке огромная. При этом эксперт указал на то, что США передали Украине не новую, а старую модификацию ATACMS с дальностью полета 140-160 км, разработанную в 1990-е.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что самым мощным российским оружием в зоне спецоперации являются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Он назвал их последним словом отечественного ракетостроения.

По словам военного эксперта, «Искандеры» можно поразить только на земле, а при этом их еще надо найти. Кроме того, они обладают специальными электронными средствами маскировки.

30 сентября Минобороны сообщило, что российские военные с помощью «Искандеров» уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных сил Украины около Курахово в Донецкой Народной Республике. Оборонное ведомство также опубликовало видео нанесения удара.