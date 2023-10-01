Названо самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной Полковник Матвийчук назвал «Искандеры» самым мощным российским оружием на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Самым мощным российским оружием в зоне спецоперации являются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», заявил Lenta.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал это оружие последним словом отечественного ракетостроения.

На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, «Искандеры» — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которые есть на Украине, — пояснил Матвийчук.

По словам военного эксперта, «Искандеры» можно поразить только на земле, а при этом их еще надо найти. Кроме того, они обладают специальными электронными средствами маскировки.

30 сентября Минобороны сообщило, что российские военные с помощью «Искандеров» уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных сил Украины около Курахово в Донецкой Народной Республике. Оборонное ведомство также опубликовало видео нанесения удара.

До этого российское оборонное ведомство показало на видео пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту ВСУ. Для такой цели специально была выбрана наиболее эффективная крылатая ракета.