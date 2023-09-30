Российские «Искандеры» уничтожили бронетехнику и две бригады ВСУ

Фото: Минобороны России

Российские военные уничтожили эшелон бронетехники и две бригады Вооруженных сил Украины около Курахово в Донецкой Народной Республике с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-служба Минобороны России. Оборонное ведомство также опубликовало видео нанесения удара.

Ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружение, боеприпасы и личный состав противника, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России провели ракетный удар, который уничтожил пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. С помощью разведывательных средств выявили местоположение пункта погрузки бронированной военной техники 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, появилось видео уничтожения военной техники и артиллерии ВСУ с помощью «Ланцетов» на Ореховском, Краснолиманском и Времевском направлениях. Дроны поразили пикап и артиллерийскую установку ВСУ, а также бронеавтомобиль американского производства.