В США рассказали о предстоящем наступлении ВСУ на запорожском направлении NYT: ВСУ планируют масштабное контрнаступление на запорожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военное руководство Украины может провести контрнаступление на запорожском направлении пишет американская газета The New York Times со ссылкой на собственных аналитиков. В качестве косвенного доказательства западные эксперты указывают на заявления старшего лейтенанта вВооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, который неоднократно говорил о необходимости «постоянного движения вперед». Автор материала добавил, что контратаки планируются на нескольких направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы.

Появляется всё больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению, — сказано в публикации.

Несмотря на это, издание отмечает, что с наступлением зимы боевые действия могут перейти в фазу застоя.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил, о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.