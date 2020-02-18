https://static.news.ru/photo/6f1c530c-523b-11ea-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские исследователи собираются сделать из саранчи «киборгов» для службы в армии. В их задачу входит поиск взрывчатых и других опасных веществ.

Разработку проекта заказали Военно-морские силы США. Старт ему был дан в 2016 году. В исследования уже вложено $ 750 млн. Краткое изложение научных изысканий в этом направлении приводит New Scientist.



Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи предложено связывать с электродами. За доли секунды насекомое может определять наличие взрывчатки или иного химического вещества, и через электроды посылать сигнал оператору с помощью специального передатчика-декодера.



Наибольшую трудность вызывает считывание информации, полученной от насекомого. Решив эти проблемы, исследователи смогут приступить к экспериментальному использованию саранчи для решения практических задач.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшее нашествие саранчи спровоцировало хаос в восточноафриканских странах. Больше всего панике подвержены жители Кении и Эфиопии. Кроме того, режим чрезвычайного положения ввели власти Сомали: нашествия такого масштаба на территории государства не было 70 лет. Власти опасаются, что не смогут взять ситуацию под контроль до начала сбора урожая в апреле.

Кроме того, серьёзной угрозе подвержены Уганда и Танзания, где зафиксировали первые случаи атаки саранчи. Власти этих стран начали подготовку к сдерживанию ситуации.