В США поставили под сомнение способность Киева ударить по Крымскому мосту The Drive: Украина не сможет ударить по Крымскому мосту из-за систем ПВО и РЭБ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Журналисты американского издания The Drive поставили под сомнение способность Украины нанести удар по Крымскому мосту. В статье отмечается, что данное сооружение является важнейшим инфраструктурным объектом для России, поэтому мост прикрывают системы ПВО и РЭБ. В материале также сказано, что Киев не располагает нужным вооружением для нанесения такого удара.

ВСУ не располагают дальнобойными ракетами, которые могли бы долететь до моста с территории, которая находится под контролем Киева. Дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon достигает 120 километров, — сказано в публикации.

По мнению американцев, даже если Украина сможет осуществить запуск западных ракет большой дальности, то сооружение не получит сильных повреждений.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ранее обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Министр иностранных дел также поблагодарил американского коллегу за оказанную военную помощь. Вашингтон планирует поставить Киеву новую партию систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Москва неоднократно предупреждала Запад, что Украина планирует использовать подобные системы для проведения обстрелов российских территорий.