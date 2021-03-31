В США обвинили РФ в наращивании войск на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/8efd6cbe-9214-11eb-89a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Об этом один из американских чиновников заявил газете The New York Times. По его словам, речь идёт от четырёх тысячах военных.

Журналисты отмечают , что высокопоставленные американские чиновники обратили внимание на наращивание российских войск. Европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса», что является самым высоким уровнем.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на заседании Рады ранее заявил, что российские войска стянуты к границам страны. Он утверждает, что после учений в Крыму российские десантники остались на полуострове, а не уехали в места постоянной дислокации. По его словам, в Воронежскую, Брянскую и Ростовскую области переброшены дополнительные воинские соединения.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти не выполнили условий Минских соглашений. Он подчеркнул, что Киев отказывается от диалога с лидерами самопровозглашённых республик, поэтому достижение договорённостей априори невозможно.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года, когда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) после смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Киев пытается силовыми методами вернуть контроль над территориями.