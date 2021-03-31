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В США обвинили РФ в наращивании войск на границе с Украиной

14:26, 31 марта 2021 592
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Об этом один из американских чиновников заявил газете The New York Times. По его словам, речь идёт от четырёх тысячах военных.

Журналисты отмечают, что высокопоставленные американские чиновники обратили внимание на наращивание российских войск. Европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса», что является самым высоким уровнем.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на заседании Рады ранее заявил, что российские войска стянуты к границам страны. Он утверждает, что после учений в Крыму российские десантники остались на полуострове, а не уехали в места постоянной дислокации. По его словам, в Воронежскую, Брянскую и Ростовскую области переброшены дополнительные воинские соединения.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти не выполнили условий Минских соглашений. Он подчеркнул, что Киев отказывается от диалога с лидерами самопровозглашённых республик, поэтому достижение договорённостей априори невозможно.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года, когда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) после смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Киев пытается силовыми методами вернуть контроль над территориями.

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