Кличко: Запад намного раньше должен был вводить санкции против России

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что западные страны должны были намного раньше вводить санкции против России, заявил он в интервью британскому изданию Telegraph. Также мэр Киева надеется, что Запад увеличит военную помощь Украине.

Санкции должны были быть осуществлены намного раньше, - приводит издание слова Кличко.

Также он призвал западные страны увеличить поставки современных вооружений в страну.

Ранее стало известно, что группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности обратилась к президенту США с требованием обнародовать список всех возможных санкций против России в случае начала боевых действий против Украины.

В ночь на пятницу, 31 декабря, между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Он продолжался 50 минут. Стороны обсудили переданные Россией США и НАТО документы по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине, а также коснулись возможных антироссийских санкций.