https://static.news.ru/photo/07759586-c025-11e9-b40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Wäschenbach/dpa/Global Look Press

Член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич прокомментировал стремление президента Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Он поиронизировал на тему того, почему глава Белого дома не замахнулся на всю Данию.

Что уж там мелочиться. А не замахнуться ли на всю Данию, и в этом случае Гренландия пойдёт как придаток? Видимо, президент США Дональд Трамп, в прошлом крупный бизнесмен, всерьёз полагает, что всё можно купить, — написал он на своей странице в Facebook .

Однако, как заметил депутат, «с Гренландией вряд ли получится так, как получилось с Аляской».

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Остров заинтересовал американского лидера возможностью расширить военное присутствие США в Арктике, передаёт « Свободная пресса ».

Как писал News.ru, эту идею уже раскритиковали датские политики. Представитель народной партии Сёрен Есперсен заявил, что проработка этой инициативы станет окончательным доказательством того, что американский лидер сошёл с ума.