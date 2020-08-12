В Совбезе РФ обвинили США в превращении Интернета в политический инструмент

https://static.news.ru/photo/b0567a94-dc99-11ea-8e06-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США пытаются использовать Интернет для достижения своих политических целей, по сути превратив Сеть в свою вотчину.

Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о создании режима равных прав в управлении Интернетом, передаёт ТАСС. Он также напомнил, что Соединённые Штаты контролируют систему IP-адресов и доменных имён.

Если говорить прямо и просто, так быть не должно, — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что Вашингтон подвергает жёсткому давлению в сфере Интернета Пекин. Также в США обсуждали отключение России от платёжной системы SWIFT, следовательно подобных мер можно ожидать и в других связанных с Сетью отраслях. По словам Медведева, поведение Соединённых Штатов в Интернете лишает другие государства и мировой бизнес уверенности в безопасности их интересов.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретить китайское приложение TikTok на территории страны, если его до 15 сентября не приобретёт американская компания.