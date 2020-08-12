В Совбезе РФ обвинили США в превращении Интернета в политический инструмент

США пытаются использовать Интернет для достижения своих политических целей, по сути превратив Сеть в свою вотчину.
Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о создании режима равных прав в управлении Интернетом,
Если говорить прямо и просто, так быть не должно, — подчеркнул Медведев.
Замглавы Совбеза отметил, что Вашингтон подвергает жёсткому давлению в сфере Интернета Пекин. Также в США обсуждали отключение России от платёжной системы SWIFT, следовательно подобных мер можно ожидать и в других связанных с Сетью отраслях. По словам Медведева, поведение Соединённых Штатов в Интернете лишает другие государства и мировой бизнес уверенности в безопасности их интересов.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретить китайское приложение TikTok на территории страны, если его до 15 сентября не приобретёт американская компания.
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