В Шуше стартовал международный фестиваль «Харыбюльбюль»

Фото shafaqna.com

V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» стартовал в Шуше, сообщают азербайджанские СМИ. В открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева. Отмечается, что фестиваль проходит в соответствии с Планом мероприятий в связи с годом города Шуша, утверждённым постановлением кабинета министров Азербайджана.

Фестиваль проводился в мае с 1989 по 1991 год в Шуше и других регионах Карабаха. Однако после обострения ситуации вокруг карабахского конфликта его отменили.

Впервые после 30-летнего перерыва «Харыбюльбюль» состоялся в Шуше 12–13 мая прошлого года при организации Фонда Гейдара Алиева. Несмотря на то что ещё в 1990 году фестиваль получил международный статус, Азербайджан решил ограничиться собственными коллективами и исполнителями. В его первый день были представлены национальные танцы, искусство мугама, состоялись концерты фольклорных коллективов, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями азербайджанских ханенде (исполнители мугама), снятые в Шуше в разные годы. Во второй день фестиваля были представлены классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов.

В этом году пятый фестиваль возвращает себе международный статус и примет гостей из других стран. Отмечается, что мероприятие будет проходить два дня и продлится до 14 мая. В нём примут участие музыканты и танцевальные коллективы из 10 стран и разных регионов Азербайджана, выступающие в фольклорных стилях.