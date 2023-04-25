В ШОС разрабатывают дорожную карту перехода на расчеты в нацвалюте Замглавы ШОС Логвинов заявил о работе над дорожной картой перехода на расчеты в нацвалюте

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В рамках Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается план перехода к расчетам в национальных валютах, сообщил заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов в интервью каналу «Беларусь 1». По его словам, процесс идет непросто.

Создается план перехода к операциям в национальных валютах. Работа проводится серьезная и конструктивная. Этот процесс сложен, поскольку, к сожалению, доллар как основная мировая валюта слишком глубоко укоренился, включая национальные валютные системы, — подчеркнул Логвинов.

По его мнению, чтобы полностью отказаться от доллара, нужно пройти еще долгий путь. В то же время, он отметил, что задачи по внедрению единой валюты ШОС пока не ставится.

Обозреватель итальянского издания InsideOver Федерико Джулиани ранее отметил, что треугольник смерти, угрожающий Соединенным Штатам, получил свои очертания в Тихом океане из военных сил Китая, России и Северной Кореи. Он призвал Вашингтон не игнорировать тройственное сближение Пекина, Москвы и Пхеньяна.

До этого научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков заявил, что Вашингтон действительно готовится к возможному столкновению с Китаем, хотя и старается этого не допустить. Наиболее опасной ситуация выглядит в отношении Тайваня, считает международник.