В Совфеде ответили на призыв Франции не признавать вакцину РФ от COVID-19

Призыв Франции не признавать вакцины от COVID-19 из России и Китая — это недобросовестная конкуренция с античеловеческим содержанием. Такое мнение в беседе с изданием Lenta.ru высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор считает, что заявление Франции продиктовано не истинным беспокойством за здоровье населения, а желанием снова в чём-то ущемить и ограничить Россию и Китай, а также не допустить на территорию ЕС вакцины других государств.

Это элемент ну очень недобросовестной конкуренции, причём с таким, скажем так, античеловеческим содержанием. То есть для них на первом месте не здоровье населения, а опять какие-то политические антироссийские и антикитайские проекты, — отметил Цеков.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что взгляд Евросоюза на вопрос одобрения препаратов против COVID-19 с идеологической и геополитической точек зрения является «большой ошибкой Брюсселя».