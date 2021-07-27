В России назвали актом вандализма снос воинского мемориала во Львове

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Большинство украинцев «исторически и духовно» не считают себя одним народом с русскими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что 55% жителей Украины не считают себя единым народом с русскими. Обратной точки зрения придерживается 41%. При этом 60% жителей восточных регионов считают тезис о единстве двух народов верным,...