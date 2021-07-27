В России назвали актом вандализма снос воинского мемориала во Львове

Снос воинского мемориала во Львове является циничным актом государственного вандализма. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов. Его слова приводит РИА Новости.
В ведомстве решительно осудили варварское уничтожение монументов воинской доблести и призвали Украину выполнять обязательства по их сохранению и защите.
В очередной раз сталкиваемся с планомерными попытками фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза, — заявил Бикантов.
Ранее сообщалось, что во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый ещё в 1970 году. Монумент предлагали демонтировать с 2007 года. В 2016 году местные депутаты заявляли о том, что наличие данного памятника идёт вразрез с законом о декоммунизации. А уже в 2018-м на нём появилась надпись «Памятник оккупантам». Отмечается, что к работе по сносу были привлечены краны и множество людей.