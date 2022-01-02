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В Раде заявили о популярности новогоднего обращения Путина на Украине

Депутат Рады Кива: на Украине новогоднее обращение Путина смотрели всей страной
03:40, 03 января 2022
В Раде заявили о популярности новогоднего обращения Путина на Украине Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Его популярность на Украине растёт, отметил политик в Telegram.

Его поздравления, уверен, посмотрели все!написал Кива.

Он добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.

С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый мало-мальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днём рождения! — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что читатели французской газеты Le Figaro сообщили о восхитившем их новогоднем обращении Владимира Путина к россиянам. Внимание пользователей привлекла фраза российского президента о «твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Читатели издания отметили, что у Путина должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.

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