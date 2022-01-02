В Раде заявили о популярности новогоднего обращения Путина на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Его популярность на Украине растёт, отметил политик в Telegram.

Его поздравления, уверен, посмотрели все! — написал Кива.

Он добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.

С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый мало-мальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днём рождения! — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что читатели французской газеты Le Figaro сообщили о восхитившем их новогоднем обращении Владимира Путина к россиянам. Внимание пользователей привлекла фраза российского президента о «твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Читатели издания отметили, что у Путина должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.