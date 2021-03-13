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В Раде заявили, что КНР из-за «Мотор Сич» сменила позицию по Крыму

04:15, 15 марта 2021 102
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Визит представительной делегации в Крым является ответом Китая на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнёрских отношений», — написал Рабинович в Facebook.

Он добавил, что бизнесмены из Поднебесной намерены наладить отношения с местными предприятиями, договориться о туризме и поездках китайцев на полуостров для лечения. Они готовы к масштабным инвестициям в курортный бизнес Крыма, подчеркнул Рабинович.

Акционеры предприятия из Запорожья в конце января попали под санкции Киева. В их числе оказались четыре компании из Китая. Позже в Киеве решили вернуть «Мотор Сич» в госсобственность, готовится законопроект о национализации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пекин ответит на санкции, введённые украинскими властями в отношении компаний и гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций фирмы «Мотор Сич». Об этом пишут эксперты китайского издания «Хуанцю шибао». Пекин, несмотря на хорошие отношения между странами, может ввести ответные санкции.

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