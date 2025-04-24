В Раде предрекли полную катастрофу Украине при одном условии Депутат Рады Гончаренко назвал катастрофой возможность отказа США помогать Киеву

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Украину ждет настоящая катастрофа, если Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом перестанут оказывать стране финансовую поддержку, заявил депутат Верховной рады, член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон жизненно необходим Киеву.

Если США полностью бросят Украину, это приведет ее к полной катастрофе, потому что США абсолютно жизненно необходимы для нас, — заявил Гончаренко.

Он добавил, что украинские власти не должны спорить с Трампом. Иначе государство может вовсе «потерять Америку».

Такое заявление было сделано на фоне решения государственного секретаря США Марко Рубио не ехать в Великобританию на переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. Причиной стали заявления украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал, что отвергает возможность признания Крыма российским.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что Дональд Трамп испытывает неприязнь к украинскому коллеге. После срыва политиком мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость.