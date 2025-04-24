«Терпеть не может»: Пушков о переменах в отношении Трампа к Зеленскому Сенатор Пушков: неприязнь Трампа к Зеленскому перешла в политическую плоскость

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп испытывает неприязнь к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но после срыва им мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, в Белом доме это больше не пытаются скрыть.

Раздражение Зеленским со стороны Трампа (хотя в США прямо говорят, что Трамп уже «терпеть не может» Зеленского) <…> перешло из личной в политическую плоскость, — отметил Пушков.

Ранее Трамп, комментируя отказ Зеленского признать Крым российским, заявил, что он вреден для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул что украинский лидер, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством. По словам американского лидера, Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин тем временем отметил, что ситуация вокруг встречи представителей США, Евросоюза и Украины в Лондоне поменялась за одно мгновение после отказа главы Госдепа Марко Рубио участвовать в ней. Как он объяснил, американцы приняли такое решение, убедившись в недоговороспособности Киева после публичного отказа Зеленского признать Крым российским.