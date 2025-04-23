«Изменилась в одночасье»: посол России оценил ход переговоров в Лондоне Посол Келин: делегаты США не приехали в Лондон из-за недоговороспособности Киева

Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

Андрей Келин

Ситуация вокруг встречи представителей США, Евросоюза и Украины в Лондоне поменялась за одно мгновение после отказа главы Госдепа Марко Рубио участвовать в ней, отметил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире «России 24». По его словам, американцы приняли такое решение, убедившись в недоговороспособности Киева после публичного отказа президент Украины Владимира Зеленского признать Крым российским.

Ситуация вокруг сегодняшней встречи изменилась буквально в одночасье после отказа [Марко] Рубио, госсекретаря США, от участия в ней. Наблюдатели связывают это действительно с заявлением Зеленского, что они (украинские власти. — NEWS.ru) не признают Крым российским, — сказал Келин.

Ранее Рубио заявил, что США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон и так сделал все возможное.

До этого The New York Times сообщала, что Рубио не поехал в Лондон на встречу с европейскими партнерами по вопросу Украины из-за заявления Зеленского. Речь идет о выступлении политика по поводу Крыма, который США, по данным СМИ, намерены признать российской территорией. Перед переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением такой позиции.