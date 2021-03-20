В пригороде Алеппо прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/c0195bc8-8972-11eb-9175-96000091f725_660.jpg Фото: almehwartoday/twitter.com

На складе автомобильных аккумуляторов в городе Эль-Баб северного пригорода сирийского Алеппо прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек. Причина взрыва пока не уточняется.

Один человек погиб и 11 пострадали в результате взрыва в Эль-Бабе, — сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее в этом же городе взорвался заминированный автомобиль, спровоцировав сильный пожар. В результате этого происшествия были ранены несколько человек.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по территории, подконтрольной Анкаре в северной части провинции Алеппо. Ракеты поразили населённые пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб. Огонь вёлся баллистическими ракетами, из-за чего пострадало мирное население, а обстрелянные районы расположены в зоне, на которую распространяется операция армии Турции «Щит Евфрата». Минобороны Турции направило Российской Федерации уведомление о необходимости прекращения нападений.