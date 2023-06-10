В посольстве РФ раскрыли планы США по Украине Антонов: США не будут искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Дипломат отметил, что Белый дом даже не пытался усадить киевские власти за стол переговоров, так как цель — «нанести России стратегическое поражение». По его словам, политика США в этом вопросе приводит к еще большим человеческим жертвам.

Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта, — приводит слова Антонова пресс-служба российской дипмиссии.

Антонов добавил, что «местных ястребов» не волнует то, что деньги налогоплательщиков США «сжигаются в топке войны».

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.