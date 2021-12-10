В Польше связали угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа с интересами РФ

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в Европу никоим образом не идут вразрез с интересами России. Соответствующий сигнал Минску могла дать только Москва. Такие угрозы в последнее время участились, пишет польское издание Biznes Alert.

По мнению обозревателя Мариуша Маршалковского, особенно остро угрозы Минска прозвучали в ходе интервью белорусского лидера с российским журналистом и телеведущим Дмитрием Киселёвым. До этого президент Белоруссии спровоцировал миграционный кризис, а теперь занялся энергетикой.

Когда меня будут душить поляки или ещё какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? — цитирует издание президента Белоруссии.

Угрозы Лукашенко могут стать реальностью, так как транзит газа не приносит большой доход республике. Россия также может получить выгоду с случае приостановки транспортировки голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа. Этот шаг станет ещё одним аргументом в пользу диверсификации маршрутов поставки газа в ЕС и скорейшего запуска «Северного потока — 2», а также позволит наказать Польшу за её антироссийскую риторику, пишет издание.

Ранее сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает в себя запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.