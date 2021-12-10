В Польше связали угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа с интересами РФ

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в Европу никоим образом не идут вразрез с интересами России. Соответствующий сигнал Минску могла дать только Москва. Такие угрозы в последнее время участились, пишет польское издание Biznes Alert.
По мнению обозревателя Мариуша Маршалковского, особенно остро угрозы Минска прозвучали в ходе интервью белорусского лидера с российским журналистом и телеведущим Дмитрием Киселёвым. До этого президент Белоруссии спровоцировал миграционный кризис, а теперь занялся энергетикой.
Когда меня будут душить поляки или ещё какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? — цитирует издание президента Белоруссии.
Угрозы Лукашенко
Ранее сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает в себя запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.