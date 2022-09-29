В Польше назвали условие участия сил НАТО в конфликте на Украине Глава МИД Польши Рау допустил ввод войск НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия

Фото: Patrick Evenson/U.S. Air Force

Глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF не исключил использования сил НАТО на Украине в рамках ответа на возможное применение Россией ядерного оружия. По его словам, НАТО может при этом сценарии применить обычное вооружение, и «не обязательно с украинской территории».

В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины <...>. Но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории, — сказал министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.

Накануне экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез заявления Путина о возможном использовании ядерного оружия. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости.