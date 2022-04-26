В Пентагоне усомнились в начале ядерной войны из-за Украины

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В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на Украине и не считают, что она может перерасти в ядерную войну, заявил в эфире телеканала CNN представитель Пентагона Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о реальной опасности начала ядерного конфликта.

Я соглашусь с господином Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и её не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень, — сказал Кирби.

Он добавил, что США не станут вносить изменения в степень готовности своих стратегических ядерных сил сдерживания

Ранее на слова Лаврова отреагировал британский министр Вооружённых сил Джеймс Хиппи. Он назвал заявление главы МИД РФ бравадой и заявил, что неминуемой угрозы эскалации конфликта на Украине нет. Министр добавил, что Запад тщательно выверяет свои шаги, поддерживая Украину, чтобы избежать прямого противостояния с Россией.