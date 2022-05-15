В парламенте Армении предупредили об усилении протестов оппозиции Вице-спикер парламента Армении Сагателян: оппозиция намерена придать протестам новый размах

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В Армении представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, намерены придать своим протестам новый размах. Об этом заявил вице-спикер парламента страны от оппозиции Ишхан Сагателян. Он отметил, что выступления несогласных продолжатся уже в понедельник, 16 мая, а со вторника предполагается перейти к следующей фазе — акциям неповиновения. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Завтра с утра мы возобновим акции неповиновения, автопробеги, протесты, в том числе в метрополитене. А со вторника придадим движению новый размах. С 08:00 вторника пройдут акции неповиновения. Мы должны сформировать 80–100 групп, члены которых, оставив свои ежедневные заботы и работу, выйдут на улицы, чтобы «остановить» столицу, — сказал Сагателян.

Он также добавил, что надежды власти на то, что протестное движение пойдёт на спад, не оправдались.

Сагателян сообщил, что, согласно планам оппозиции, после смены власти временное правительство начнёт восстанавливать экономику и возрождать вооружённые силы страны. По словам парламентария, функции армии должны быть не только оборонительные.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных протестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле, в свою очередь, назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны, так как Армения — партнёр РФ.