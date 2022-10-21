В ООН заявили о бесполезной риторике после слов главы СНБО о русском языке В ООН оценили риторику главы СНБО Данилова после его слов о русском языке

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о наличии бесполезной риторики в словах о конфликте на Украине. Так он оценил высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке, сообщает РИА Новости.

С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы, — подчеркнул представитель генсека организации.

Он добавил, что имеют значение не только действия, но и слова.

Ранее секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык необходимо полностью искоренить на территории страны. По его словам, украинцы обязательно должны знать английский язык. Кроме того, он посетовал на политических экспертов, которые выступают по телевидению и говорят на русском языке.