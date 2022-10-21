На Украине призвали полностью отменить русский язык Секретарь СНБО Данилов призвал полностью искоренить русский язык с территории страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русский язык необходимо полностью искоренить с территории Украины, заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов». По его словам, русский язык является «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев, а нарратив о важности взаимопонимания с русскоговорящими гражданами опасен для государства.

Насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть «идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — сказал Данилов.

Также он выразил мнение, что украинцы обязательно должны знать английский язык. Кроме того он посетовал на политических экспертов, которые выступают по телевидению и говорят на русском языке.

Итальянский журналист Сандро Тети ранее заявил, что гонения на «все русское» со стороны Киева — это культурный геноцид. По его словам, запрет русского языка, культуры и уничтожение памятников на Украине соответствуют такому определению. Тети считает, что Россия должна добиваться признания факта культурного геноцида международным сообществом.