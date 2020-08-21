В ООН понадеялись на оказание Навальному надлежащей помощи

https://static.news.ru/photo/7386a62a-e397-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рассчитывает на оказание политику Алексею Навальному надлежащей медицинской помощи.

Об этом в ходе брифинга в Женеве заявила официальный представитель ведомства Лиз Троссел.

Прежде всего, мы действительно надеемся на возможность быстрого и полного его выздоровления. Мы подчёркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение, в котором нуждается для выздоровления, — сказала Троссел.

Она также отметила, что сообщения о предполагаемом отравлении Навального вызывают обеспокоенность и тревогу.

Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо в самолёте из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку в Омске. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен.

Как ранее заявил директор ФБК Иван Жданов, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.

В правоохранительных органах, в свою очередь, эти сведения опровергли.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи омской клиники не считают, что Навального отравили. В результате исследования, ядов в его организме не было обнаружено.