https://static.news.ru/photo/6b56b116-289e-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Турцию выполнить решение Конституционного суда, который установил, что блокировка Wikipedia является незаконной и нарушает права граждан.

Я приветствую постановление Конституционного суда Турции о том, что блокировка с 2017 года властями сайта Wikipedia является нарушением свободы выражения, — написал Дезир в своём Twitter.

I welcome the Constitutional Court ruling in #Turkey stating that blocking of @Wikipedia by the authorities since 2017 is a violation of #freedomofexpression . I urge the authorities to implement this decision and ensure a free access to online information for all. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) December 27, 2019

В апреле 2017 года Совет по информационным технологиям и связи Турции ограничил в стране доступ к сайту Wikipedia в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершёнными в данной сфере».

Как ранее писал NEWS.ru, Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы два иска о блокировке почтовых сервисов mailbox.org и scryptmail.com, не предоставивших данные для включения их в реестр организаторов распространения информации.