Следствие по MH17 не нашло следов другого оружия, кроме «Бука»

Следствие по делу MH17 не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит малайзийский самолёт Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, кроме ЗРК «Бук», заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс, слова которой приводит РИА Новости. По её словам, на это указывает характер повреждений лайнера, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие, — сказала прокурор, зачитывая обвинительный акт.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительный акт по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Прокурор настаивает на версии, что самолёт был сбит ЗРК «Бук» со стороны посёлка Первомайский, который контролируется ополченцами. По словам прокурора, четверо обвиняемых использовали зенитный ракетный комплекс в качестве оружия и таким образом виновны в крушении и гибели людей.

До этого судья Хендрик Стейнхейс заявил, что голландский суд отклонил требование адвокатов Олега Пулатова, проходящего в качестве одного из обвиняемых по делу о крушении Boeing 777, о включении в досье показаний свидетеля, который утверждал, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук». Стейнхейс добавил, что суд не нашёл достаточных оснований для этого.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.