В НАТО признали неопределенность с членством Украины Замгенсека НАТО Джоанэ: в Альянсе нет консенсуса по теме присоединения Украины

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил YouTube-каналу DCNews, что страны — члены Блока не достигли компромисса по теме присоединения Украины к Альянсу. По его словам, специальная операция России на Украине продолжается, поэтому вопрос вступления страны в НАТО «должен быть отложен». Замгенсека при этом добавил, что внутри Альянса «идут интенсивные» дискуссии на эту тему.

В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины, — сказал Джоанэ.

Он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского в качестве «символического жеста» усадят за один стол с главами стран — участников НАТО на саммите в Вильнюсе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вступление страны в НАТО «неподнятой целиной». Он подчеркнул, что это последний гектар, который следует «обработать» на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, Киеву удалось сдвинуть с места все темы, в том числе членство в Евросоюзе, вооружение армии, реформы, а также отношения с Африкой и другими регионами мира. Кроме того, Кулеба призвал «похоронить» Бухарестское решение 2008 года, в котором были поставлены условия для членства страны в НАТО.