В НАТО придумали секретный план по России Responsible Statecraft: в НАТО подготовили секретный план на случай конфликта с Россией

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НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его словам, членам Альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе предложат поддержать «тысячи страниц секретных военных планов».

В публикации отмечается, что сценарий прямого столкновения с Россией в Альянсе подробно расписали впервые со времен холодной войны. По данным журналиста, документы готовили за закрытыми дверями. Какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов не проводилось.

Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри Альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора, — считает Дэвис.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

Ранее газета Politico сообщило, что на июльском саммите в Вильнюсе украинское руководство планирует получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. По словам, вице-премьер-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев абсолютно не устроит продолжение диалога на том уровне, на котором он находится сейчас.