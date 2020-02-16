Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) завершилась 16 февраля. Двухнедельное мероприятие посетило более 150 мировых лидеров и министров иностранных дел и обороны. Основное внимание в этом году европейские участники уделили собственным проблемам — разобщённости внутри Евросоюза как по внутренним, так и по внешним вопросам. Особое место отвели кризисам на Ближнем Востоке и в Африке. Не обошлось и без традиционного спора — кто же более опасный враг: Россия или Китай.

Участники

На двухдневном съезде ведущих представителей мировой политики в сердце Баварии были неожиданные гости: Мюнхен впервые посетил президент Франции Эммануэль Макрон, в статусе лидера единственной страны ЕС, обладающей ядерным оружием. Также на площадке был и основатель Facebook Марк Цукерберг. Канцлер Германии Ангела Меркель посещать конференцию отказалась, сославшись на то, что страну представит глава МИД Хайко Маас.

Впервые за 56 лет существования конференции её должен был посетить представитель Северной Кореи. Глава МКБ Вольфганг Ишингер за несколько дней до открытия мероприятия сообщил, что КНДР отказалась от участия, и замминистра иностранных дел страны Ким Сон Ген не приедет. Достаточно представительной была делегация США: помимо госсекретаря Майкла Помпео, в Мюнхен прибыл министр энергетики Дэн Бруйетт и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Украину представлял президент Владимир Зеленский. Российскую делегацию традиционно возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пересмотр роли Запада

Традиционный экспертный доклад, который ежегодно представляют в первый день конференции, в этот раз получил характерное название Westlessnes, что можно буквально перевести как «Беззападность». Он оказался посвящён уменьшению роли Запада на мировой арене.

Сегодня значение Запада все больше оспаривается. Мы свидетели «распада Запада» как относительно сплочённой геополитической конфигурации. Мир становится все менее западным. Но что ещё важнее, менее западным становится сам Запад, — говорится в докладе.

Авторы вменяют в вину политикам подъём националистов в Европе, недостаток саморефлексии и, главное, то, что Россия и Китай набирают политический вес. Вместе с тем критике РФ посвящена довольно большая часть документа, озаглавленная как «Путёмкинское государство» (по аналогу с «потёмкинской деревней»). Несмотря на ряд дипломатических побед в 2019 году — поставку Турции систем С-400, возвращение в ПАСЕ, закрепление в Сирии и Ливии, страна остаётся раздираемой внутренними проблемами, считают авторы документа. И эти проблемы лишь усугубляются. В такой ситуации Россия берёт на себя то, что ей не по силам, утверждают они.

Эммануэль Макрон и Вольфганг Ишингер Lu Yang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрыв между Востоком и Западом

Выступления лидеров европейских стран показали: разногласия в Евросоюзе имеют чёткие географические контуры. Если Франция и Германия сблизились в вопросе самостоятельного обеспечения Европой безопасности, и Маас фактически поддержал инициативы Макрона, то восточноевропейские страны такого понимания не продемонстрировали. Глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил с открытой критикой предложений французского лидера, отметив, что странам ЕС нужно больше опираться на США. Особое внимание Чапутович уделил предложению Макрона восстановить диалог с Россией.

Мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что нужно продолжать санкции, что пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права, мы должны объединиться, чтобы заставить ее сделать это, продемонстрировать хотя бы наше недовольство. Эти заявления преждевременны, — сказал он.

Также он раскритиковал идею введения квалифицированного большинства при принятии решений в Евросоюзе. Такая позиция не удивительна, ведь, по сути, она позволит странами западной Европы принимать решения без оглядки на Восток.

Противодействие России и Китаю

Несмотря на то, что Лавров и Помпео провели встречу «на полях» Мюнхенской конференции после которой госсекретарь США пожелал удачи своему российскому коллеге, нападок на Россию с американской стороны избежать не удалось. Глава минэнерго США заявил о том, что у Москвы нет технологий, позволяющих достроить газопровод «Северный поток-2». Помпео, в свою очередь, заявил о готовности Вашингтона выделить странам Центральной и Восточной Европы $1 млрд на развитие энергетических проектов — для снижения их зависимости от российских ресурсов.

Также Помпео высказался об опасности использования в Европе китайских технологий, которые, по его мнению, являются ничем иным как «троянским конём». Пелоси пошла ещё дальше, призвав Европу отказаться от взаимодействия с китайской компанией Huawei при разработке сетей 5G. Во время её выступления один из представителей китайской делегации спросил её, неужели западные демократии настолько неустойчивы, что боятся одной компании.

Дебют Зеленского

Украинский президент, в отличие от остальных спикеров, выступал не на главной трибуне, а в более компактном зале. Объяснялось это тем, что Зеленский получил право на отдельную часовую дискуссию. Его предшественнику Петру Порошенко такой возможности не предоставляли. Украинский лидер держался уверенно и много шутил, что произвело благоприятное впечатление на публику.

Когда я был продюсером. Сценаристом и актером, я очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел! — сказал Зеленский, отвечая на вопрос об импичменте Дональда Трампа.

Однако много говорил он и об украинском урегулировании. Зеленский обозначил подготовку страны к саммиту «нормандской четверки» в апреле и посетовал, что вопрос Крыма не включён в повестку переговоров. Также президент Украины высказал надежду на проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях осенью 2020 года.

Конференция по Ливии

Прошедшая «на полях» Мюнхенской конференции ливийская встреча отметилась отсутствием самих участников конфликта, однако глава МИД ФРГ уверил присутствующих, что переговоры между ними всё равно продолжаются. Также Маас посетовал на многочисленные нарушения оружейного эмбарго в отношении страны и призвал участников встречи строже следить за его соблюдением. По итогам встречи никакого документа принято не было, однако германский министр анонсировал на 17 февраля проведение встречи глав МИД стран ЕС, которая призвана определить роль объединения в ливийском урегулировании.

www.imago-images.de/Global Look Press

Примечательно, что Мюнхенская конференция, которая становилась местом встречи министров «нормандской четвёрки» и глав МИД стран-участниц сделки по иранскому атому, в этом году подобные форматы не принимала.

О чём говорил Лавров

В своём выступлении с главной трибуны конференции российский министр вновь затронул предложенную президентом Владимиром Путиным инициативу о проведении встречи пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Лавров пояснил, что Москва не ставит перед собой цели создать новый формат.

Сразу подчеркну: речь не идет о создании еще одного закрытого клуба, где кулуарно будут решаться судьбы человечества. Наша идея в том, чтобы «пятерка» государств, которые по Уставу ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, проявила политическую волю и подготовила рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения, восстановления доверия между всеми странами, — сказал глава российского МИД.

Последовавшие за выступлением вопросы касались только двух тем: Турции и Сирии. Лавров подчеркнул, что у России с Турцией хорошие отношения, однако это не означает, «что мы должны во всём соглашаться». Министр также уверил присутствующих, что с терроризмом на территории провинции Идлиб будет покончено, и анонсировал консультации между российскими и турецкими экспертами.

Затем Лавров направился в Рим, где его ждали переговоры в формате «2+2» министров обороны и иностранных дел России и Италии.