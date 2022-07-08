В московском метро нашли клетку с лисой

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Пассажир московского метрополитена на станции «Бульвар Рокоссовского» забыл клетку с лисой, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Находку передали в приют благотворительного фонда защиты животных.

Сегодня на станции метро «Бульвар Рокоссовского» нас ждала необычная находка — кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ», но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит, владелец все же ответственно относился к питомцу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что хозяин лисы может написать в бот @to_deptrans_bot или обратиться в фонд. Также для подтверждения, что животное действительно принадлежит ему, необходимо будет предоставить ветеринарные документы или фото.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лисиц из списка животных, запрещённых для домашнего содержания. В своём решении суд сослался на то, что перечень был составлен экспертами и он не в праве менять нормативный акт,