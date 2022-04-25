В Минобороны сообщили о 13 сбитых дронах ВСУ под Харьковом и Херсоном

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Российские военные сбили 13 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожена одна ракета «Точка-У» 18 снарядов реактивной системы залпового огня, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, за прошедшие сутки ВКС РФ поразили 56 военных объектов ВСУ. В их числе пункты управления, районы сосредоточения живой силы и техники, а также топливохранилище.

Ракетные войска нанесли 19 ударов по местам нахождения живой силы и военной техники украинской армии, а подразделения артиллерии выполнили около тысячи огневых задач, поразив пункты управления, опорные пункты и склады боеприпасов.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором показана работа оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах записи расчёт выполняет стрельбу по складам с оружием и боеприпасами, предназначавшихся националистам.