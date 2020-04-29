В МИДе осудили теракт в Африне

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна распространения COVID-19 начнётся до появления вакцины.

По её словам, второй скачок распространения COVID-19 может произойти, когда население полностью расслабится. Однако её масштабы будут зависеть от того, как быстро отреагирует система здравоохранения. Она отметила, что в России...