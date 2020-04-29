Мир

В МИДе осудили теракт в Африне

18:49, 30 апреля 2020
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теракт в сирийском Африне свидетельствует о безальтернативности продолжения борьбы с террористической угрозой в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство России осудило теракт, который произошёл 28 апреля в сирийском городе Африне.

В этой связи вновь подчёркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН,цитирует ТАСС Захарову.

Как ранее писал NEWS.ru, по меньшей мере 10 мирных жителей погибли при взрыве бензовоза, начинённого взрывчаткой, в сирийском Африне.

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