«Невозможно»: в МИД заявили, что Россия не изменит позицию по ДОН

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Россия не станет менять свою позицию по поводу выхода из Договора по открытому небу (ДОН) в угоду США. Об этом 31 мая в разговоре с журналистами заявил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передаёт ТАСС.

По его словам, форма, в которой Штаты озвучили решение не возвращаться в рамки Договора, наводит на мысль, будто Вашингтон всё же рассчитывает на изменение поведения Москвы.

А мы не знаем, в какой части мы должны менять свое поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, то это просто невозможно. У нас есть другие сейчас аспекты работы с США, где сигналы от нас не во всём их, возможно, устраивают. Это рабочие моменты, — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Договор по открытому небу предоставляет право 34 странам-участницам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полётов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.

Ранее отказ США возвращаться в Договор по открытому небу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль сожалеет о таком решении Белого дома.

Песков добавил, что соглашение остаётся, но без России и США оно во многом утратит свою жизнеспособность.