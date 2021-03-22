В МИД РФ пообещали принять меры в случае высылки дипломатов из Болгарии

https://static.news.ru/photo/56090326-8b09-11eb-8386-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва примет ответные меры, если российских дипломатов вышлют из Софии.

Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги, — цитирует замглавы МИД РИА Новости.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. 22 марта Окружной военный суд удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что фигуранты могут скрыться от силовиков, если им позволить остаться на свободе. В отношении шестого вероятного агента, давшего признательные показания, требование об аресте не выдвинули. Его отпустили под залог. Болгарский премьер-министр Бойко Борисов отметил, что София готова объявить персонами нон грата ряд российских дипломатов на фоне шпионского скандала.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране.