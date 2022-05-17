В МИД РФ назвали сроки второй встречи «3+3» по Карабаху Руденко: рассчитываем провести второе заседание «3+3» до конца первого полугодия

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Ведётся подготовка ко второму заседанию региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) по Закавказью, проведение которого планируется до конца июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, такой формат встреч создаёт дополнительные возможности и благоприятные условия для сотрудничества между странами Южного Кавказа.

Вовлечение в этот процесс (заседание в рамках платформы «3+3». — NEWS.ru) всех стран региона создает благоприятные условия для налаживания диалога, например, между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой, через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. На данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата. Рассчитываем провести его до конца первого полугодия, — сказал Руденко.

При этом дипломат вновь подтвердил приверженность Москвы к реализации трёхсторонних договорённостей на высшем уровне по Карабаху и не исключил очередной встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Продолжаем системную работу на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем — при возникновении такой необходимости — организацию очной встречи, — отметил заместитель.

Он также подчеркнул работу трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров, которые занимаются вопросами разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

На этом направлении проделана большая работа. Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе, — заключил Руденко.

На встрече со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Душанбе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва желает превращения Южного Кавказа в зону мира и процветания и заинтересована в повышении доверия между сторонами и создании условий для полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.