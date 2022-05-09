В МИД назвали беззаконием идею передачи российских активов Украине

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Передача замороженных активов России Украине будет полным беззаконием и подорвёт доверие к Европе и всему Западу. Таким образом замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал соответствующее предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передаёт ТАСС.

Это разрушение самой основы международных отношений, <...> полное беззаконие и, скорее, закон джунглей, — сказал дипломат.

По его словам, принятие таких решение нанесёт удар по финансовой системе, подорвёт доверие как к Европе, так и ко всему Западу в целом.

Идею изъятия замороженных в Европе золотовалютных резервов России и передачи их Украине для восстановления после военной операции Боррель высказал в интервью Financial Times. Он отметил, что такой шаг не станет беспрецедентным и привёл в пример США, которые выделили $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября.