В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО

Белоруссия и Украина по планам США должны были войти в НАТО. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в документальном фильме, показанном телеканалом СВТ.

В подтверждение своих слов он привёл якобы высказывание бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тот некоторое время занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности и посетил Белоруссию в августе 2019 года

Который (Болтон. — NEWS.ru) сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом, — сказал Макей.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что главная роль в организации протестов в стране была отведена США. По его мнению, американцы таким образом решают свои геополитические задачи.

Он подчеркнул, что недружественные шаги по отношению к республике предпринимает также Чехия и некоторые другие государства, которые, «преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США».