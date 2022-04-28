В Мариуполе обнаружили секретный пыточный центр СБУ

Архивное фото. Мариуполь, Украина / Фото Степан Петренко/ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в Мариуполе секретный пыточный центр, сообщил в ходе неформального заседания Совбеза ООН глава правовой секции постпредства России Сергей Леонидченко, передаёт РИА Новости. По его словам, центр, где подвергались пыткам люди, находился в аэропорту Мариуполя, и его существование подтверждает множество фактических доказательств и свидетельских показаний.

Он циничным образом именовался «библиотекой» и был создан в 2014 году, когда националистический батальон «Азов» занял Мариуполь, — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что «пыточные центры в 21 веке не укладываются в голове».

Данное помещение использовалось для пыток, изнасилований и убийств мирных жителей, подозреваемых в нелояльности киевскому режиму.

Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдёт от ответственности. Денацификация Украины будет завершена, — подчеркнул российский дипломат.

Больше 20 трупов мирных жителей ранее обнаружила совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя, где были позиции украинских националистов. Задача российских и донецких следователей — собрать доказательства и провести дальнейшее расследование гибели мирных жителей в городе.