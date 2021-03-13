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В ЛНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

04:59, 14 марта 2021 386
Фото: Oleksii Kovalov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) рассказала об обезвреживании украинского беспилотника, занимавшегося корректировкой огня по посёлку Молодёжное в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко. Агентство отмечает, что обезвредить дрон удалось благодаря грамотным действиям расчёта радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

[Беспилотник] был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями вооружённых формирований Украины, — пояснил Филипоненко.

После потери беспилотника Вооружённые силы Украины (ВСУ) прекратили стрельбу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 марта военные самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о сбитом беспилотнике ВСУ. Как передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ использовали беспилотник для корректировки миномётного огня по посёлку Луганское, расположенному к югу от Донецка.

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