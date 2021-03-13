В ЛНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

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Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал, как на простых украинцев скинули оплату поставок газа из России, когда Киев попытался «отказаться» от голубого топлива восточных соседей.

В 2015 году «Газпром» перестал поставлять газ на Украину, в Киеве стали «с гордостью считать дни» без российского топлива. Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу...