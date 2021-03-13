В ЛНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) рассказала об обезвреживании украинского беспилотника, занимавшегося корректировкой огня по посёлку Молодёжное в Донбассе.
Об этом
[Беспилотник] был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями вооружённых формирований Украины, — пояснил Филипоненко.
После потери беспилотника Вооружённые силы Украины (ВСУ) прекратили стрельбу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 марта военные самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о сбитом беспилотнике ВСУ. Как передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ использовали беспилотник для корректировки миномётного огня по посёлку Луганское, расположенному к югу от Донецка.