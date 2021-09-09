В ЛНР назвали главу СНБО Украины «лузером» после угроз взять Луганск

Угрозы главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что армия страны может захватить Донецк и Луганск, но в Киеве не хотят жертв, являются глупым пафосом и абсолютным бредом. К его словам нельзя относиться серьёзно. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил представитель непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник. Он назвал Данилова «достаточно серьёзным лузером».

В данном случае это не более чем глупый пафос со стороны Данилова, который сам по себе ветеринар по образованию и достаточно серьёзный лузер. Во всей жизни у него только серьёзные пролёты. К этому заявлению нельзя относиться серьёзно, — сказал Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что если украинская армия является столь сильной и мощной, то должна демонстрировать это в реальности.

Я прямо-таки вижу пухленького Данилова, который на белом верблюде впереди украинской армии штурмует позиции Народной милиции ДНР и ЛНР, — пошутил политик.

По его словам, такие заявления порождаются украинской стороной, чтобы подбодрить радикально-настроенные круги. Мирошник пояснил, что Данилов не несёт никакой ответственности за свои заявления и нести не будет.

Пока они чувствуют безответственность, они будут делать безответственные заявления. <...> Сейчас это не более чем формат ток-шоу, которое распространяется на всю политическую жизнь. Они просто сотрясают воздух, — подытожил Мирошник.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил Киеву направить украинскую армию в Афганистан вместо ЛНР и ДНР. По его словам, отправка ВСУ в Афганистан покажет «небывалую мощь» армии и покажет готовность Киева стать частью НАТО.