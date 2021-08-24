В Крыму пообещали наказание организаторам водной блокады

Организаторы водной блокады Крыма, если суд признает их виновными в экоциде, не уйдут от ответственности, поскольку преступление не имеет срока давности. Об этом заявил замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, сообщает РИА Новости.

Так крымский депутат отреагировал на возбуждение Следственным комитетом уголовного дела по статье об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было ещё возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», — пояснил Трофимов.

Он уточнил, что когда следователи завершат расследование, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.

Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, был перекрыт Украиной в одностороннем порядке в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. После этого в Крыму начались проблемы с пресной водой.

Ранее стало известно, что Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом заявил Сергей Трофимов. Он подчеркнул, что самыми масштабными по сумме ущерба будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый иск может быть подан уже осенью. Основа претензии по водной блокаде уже сформирована.