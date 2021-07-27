В Кремле прокомментировали решение США уйти из Ирака

Кремль будет следить за ситуацией с уходом США из Ирака. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в Ираке останется немалое количество так называемых военных советников, которые продолжат там работать. В связи с этим необходимо мониторить эту ситуацию.

Конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась ещё одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком. Речь, в частности, может идти о вакцинах, выборах, тренировках иракских военных, но не о военных миссиях, отметил он на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи. Байден пообещал, что Багдад вскоре получит из Вашингтона партию вакцины от коронавируса.

Кроме того, до переговоров президента США с иракским премьером в Вашингтоне стало понятно, кто из представителей Вашингтона останется на Ближнем Востоке. Речь шла о военных советниках США.